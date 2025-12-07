Эксперт Чиввис: Украине нужно соглашаться на мирный план

В противном случае в 2026 году переговорная позиция Киева может вновь ухудшиться, отметил бывший сотрудник аппарата директора Национальной разведки США

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Украине стоит принять условия мирного плана США, в противном случае в 2026 году переговорная позиция Киева может вновь ухудшиться, что уже случалось в последние годы. Такое мнение высказал на страницах британской газеты The Guardian бывший сотрудник аппарата директора Национальной разведки США Крис Чиввис, возглавляющий сейчас программу по изучению американской внешней политики в вашингтонском Фонде Карнеги (признан в РФ нежелательной организацией).

"Главная идея такова: если по итогам нынешних переговоров Украине будет предложено сохранение военного потенциала и гарантии безопасности, даже слабые, Украина должна это принять. Это горькая пилюля, но это может быть последним шансом Украины завершить войну, сохранив в неприкосновенности свой суверенитет", - полагает Чиввис. В ином случае, предупреждает Чиввис, Киев может оказаться "в еще более слабом положении в следующем году".

Автор статьи также обращает внимание на то, что "политический ветер продолжает дуть в лицо Украине", а коррупционные скандалы "достигли внутреннего круга" Зеленского, ослабляя его как внутри страны, так и в глазах западных сторонников.

Американский эксперт также обращает внимание на то, что конфликт создал "порочные стимулы для некоторых партнеров Украины, которые могут видеть в продолжении боев лучший выход, но не потому что он лучший для Украины", а потому что они считают, что это якобы ослабляет Россию и, соответственно, повышает безопасность их стран.

"Геополитические ставки играют против Украины. Игнорируя действительность, она не решит своих проблем и не даст своим гражданам или Европе мир и процветание, за которые они сражались", - полагает Чиввис.

Об усилиях по урегулированию

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.