NZZ: новая стратегия нацбезопасности США соотносится с речью Путина в 2007 году

Документ учитывает основные пожелания Москвы, в том числе и то, что НАТО должно остановить свою экспансию и перестать "бесконечно расти"

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Обновленная стратегия национальной безопасности США поддерживает тезисы, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Такое мнение высказывает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как говорится в статье, новая стратегия учитывает основные пожелания Москвы, в том числе и то, что НАТО должно остановить свою экспансию и перестать "бесконечно расти".

Путин выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс. Он подчеркнул, что "односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы, более того, они стали генератором новых <...> очагов напряженности". Президент также отметил, что международное право должно иметь "универсальный характер и в понимании, и в применении норм".

Эксперты сходится во мнении, что многое из того, о чем предупреждал российский лидер, сбывается в наши дни. Расширение НАТО, однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы, - эти и другие проблемы, затронутые Путиным в Мюнхене в 2007 году, сегодня оказались еще более острыми.