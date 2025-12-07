Channels: Нигерия добилась освобождения 100 похищенных школьников

В заложниках у террористов остаются еще 153 ребенка и 12 преподавателей

ХАРАРЕ, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральное правительство Нигерии добилось освобождения 100 учащихся, похищенных террористами в штате Нигер. Об этом сообщил телеканал Channels.

В ночь с 20 на 21 ноября более 300 школьников и учителей были взяты преступниками в заложники в населенном пункте Папири, штат Нигер, и уведены в неизвестном направлении. Позже 50 человек смогли сбежать. В руках бандитов остаются еще 153 школьника и 12 преподавателей.

За последнее время террористы совершили нападения на несколько школ. 25 ноября властям удалось добиться освобождения 24 школьниц, взятых террористами в заложники после нападения на населенный пункт Мага в штате Кебби 17 ноября.

В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.