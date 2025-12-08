В Китае заявили, что Япония угрожает безопасности КНР

МИД Китая отметил, что Токио намеренно пытается исказить факты и переложить на Пекин вину за недавнее происшествие с "наведением радара" на японские истребители

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии периодически предпринимают действия, которые угрожают безопасности Китая. Как прокомментировал МИД КНР, Токио пытается исказить этот факт, выдвигая безответственные обвинения в адрес китайской стороны.

"Факты абсолютно очевидны: именно частые разведывательные полеты и вмешательство истребителей Японии, которые приближаются на близкое расстояние к месту проведения регулярных военных мероприятий Китая, представляют наибольшую угрозу безопасности на море и в воздухе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

В нем уточняется, что Токио намеренно пытается исказить факты и переложить на Пекин вину за недавнее происшествие с "наведением радара" Китаем на японские истребители. Тем самым, как отмечается, Япония вводит в заблуждение международное сообщество и делает ситуацию еще более напряженной.

"Все это продиктовано скрытыми мотивами. КНР в ответ выражает решительный протест. Мы настаиваем, чтобы Япония немедленно прекратила совершать опасные действия, которые создают помехи для проведения Китаем плановых учений, перестала вести всю эту безответственную ложную пропаганду и прибегать к политическим манипуляциям", - подчеркивается в заявлении китайского МИД.

Как отмечается в комментарии ведомства, Пекин не приемлет протесты Токио по указанному поводу и делает японской стороне ответное представление.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что китайские истребители J-15, взлетевшие с авианосца "Ляонин", дважды наводили радары на японские F-15 к юго-востоку от Окинавы. Это произошло на фоне резкого обострения отношений двух стран, вызванных недавними высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.