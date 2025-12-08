Sweden Herald: в Стокгольме впервые за 15 лет прошел неонацистский марш

В "Салемском марше" приняли участие около 150 радикалов

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. В пригороде Стокгольма Салеме впервые с 2010 года прошло факельное шествие неонацистов. Об этом сообщило издание Sweden Herald со ссылкой на полицию.

В так называемом "Салемском марше" 8 декабря приняли участие около 150 радикалов. Примерно столько же человек вышли протестовать против этой акции. Перед началом демонстрации около 10 противников неонацизма пытались прорваться через полицейские заграждения. Один из правоохранителей получил удар камнем по руке. Полиция задержала 15 человек и завела дело по факту беспорядков.

Как отмечает издание, марш неонацистов был приурочен к 25-летней годовщине со дня смерти местного 17-летнего подростка с ультраправыми взглядами, которого убил мигрант. Подобные акции уже проходили в Салеме с 2000 по 2010 годы.