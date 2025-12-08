Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

Начало намечено на 18:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Здание Организации Объединенных Наций, США © Adam Gray/ Getty Images

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН 9 декабря проведет открытое заседание по украинской тематике. Об этом сообщила журналистам 7 ноября пресс-служба постоянного представительства Словении при ООН, исполняющей в декабре функции председателя органа.

Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (18:00 мск). Проведение встречи было запрошено Словенией в национальном качестве, а также Данией, Францией, Великобританией, Грецией и Республикой Корея.