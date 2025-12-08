Япония осудила позицию Китая по ситуации с наведением радаров на ее истребители
ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Япония считает необоснованными обвинения Китая в том, что ее истребители периодически приближаются на близкое расстояние к месту проведения регулярных военных маневров КНР, представляя угрозу безопасности на море и в воздухе. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары.
Японская сторона утверждает, что 6 декабря китайские истребители, взлетевшие с авианосца "Ляонин", дважды наводили свои радары на японские истребители в юго-востоку от Окинавы. МИД КНР, в свою очередь, назвал обвинения японской стороны безответственными, подчеркнув, что "частые разведывательные полеты и вмешательство истребителей Японии, которые приближаются на близкое расстояние к месту проведения регулярных военных мероприятий Китая, представляют наибольшую угрозу безопасности на море и в воздухе". "[Истребители] Сил самообороны нашей страны выполняли свою задачу, сохраняя безопасную дистанцию. Обвинения китайской стороны необоснованны", - заявил в понедельник Кихара. Генсек японского правительства выразил уверенность в том, что действия китайских истребителей "вышли за рамки необходимого для осуществления безопасных полетов".
Внешнеполитическое ведомство Китая также обвинило Токио в том, что тот намеренно пытается исказить факты и переложить на Пекин вину за недавнее происшествие с наведением радара Китаем на японские истребители. В то же время Кихара пообещал, что Япония продолжит последовательно доносить до международного сообщества свою позицию по этому инциденту в частности и по состоянию японско-китайских отношений в целом.
По заявлениям Министерства обороны Японии, череда инцидентов произошла 6 декабря к юго-востоку от Окинавы. По данным японской стороны, над международными водами китайский истребитель J-15, взлетевший с авианосца "Ляонин", в течение трех минут наводил радар на японский истребитель F-15, поднятый на перехват. Второй случай, продолжавшийся 31 минуту, произошел при таких же обстоятельствах и в том же районе спустя два часа.
Обострение отношений
Эти инциденты произошли на фоне продолжающегося обострения отношений между двумя странами, которое началось после того, как японский премьер Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.