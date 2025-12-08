Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Японская сторона продолжит делать все необходимое, чтобы добиться понимания у международного сообщества по ситуации со сбросом воды со станции, подчеркнули в МИД Японии

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Объединенная группа международных экспертов и представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в декабре посетит Японию для проверки и экспертного анализа процесса сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом объявил МИД Японии.

Согласно опубликованному заявлению японского внешнеполитического ведомства, группа экспертов посетит страну с 15 по 19 декабря. Помимо представителей МАГАТЭ, в нее войдут независимые эксперты из 11 стран, включая РФ и Китай. "Правительство Японии продолжит предоставлять МАГАТЭ всю необходимую информацию", - отметили в МИД Японии. Также подчеркивается, что японская сторона продолжит делать все необходимое для того, чтобы добиться понимания у международного сообщества по ситуации со сбросом воды со станции.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды, к настоящему моменту Япония осуществила 15 таких этапов. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.