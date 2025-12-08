ТАСС: глава киевской администрации Запорожья украл выделенные на школы деньги Запада

Только сейчас эту коррупционную схему начали постепенно расследовать украинские силовики, сообщил собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Запорожской областной государственной администрации (ЗОВА) Иван Федоров освоил выделенные западными странами на строительство школ средства, в том числе с помощью экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Есть информация, что подземные школы, которые глава ЗОВА вознамерился построить, - обычный распил денег. Схема простая: постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50-60% было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак, ныне уволенный", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что только сейчас эту коррупционную схему начали постепенно расследовать украинские силовики.

Ранее ТАСС со ссылкой на подполье сообщал, украинские органы правопорядка в подконтрольном Киеву Запорожье не обеспечивают должной безопасности региона от криминала.