Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации

Камбоджа сохраняет приверженность мирному разрешению конфликтов и соблюдению международных соглашений, сообщает министерство национальной обороны страны

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации после серии атак тайских военных против камбоджийской армии в приграничной провинции Прэахвихеар. Об этом сообщила газета Khmer Times.

Министерство национальной обороны Камбоджи осуждает эти "жестокие и бесчеловечные нападения" на камбоджийские войска и считает, что они представляют собой серьезное нарушение Совместной декларации о мирном соглашении между Камбоджей и Таиландом, подписанной обеими сторонами 26 октября 2025 года, приводит газета заявление пресс-секретаря Минобороны генерал-лейтенанта Мали Сочхеат. По ее словам, атаки начались около 5 часов утра (01:00 мск) 8 декабря в районе Ансес, где тайские войска открыли огонь по камбоджийским позициям. Позже тайские танки обстреляли несколько храмов в приграничных районах Тамонетом и Макара, что Камбоджа рассматривает как "скоординированную эскалацию" после нескольких дней провокаций на границе.

Несмотря на провокационные действия со стороны Таиланда, камбоджийские силы проявили "максимальную сдержанность" и не стали открывать ответный огонь, заявила Сочхеат. Она подчеркнула, что Камбоджа сохраняет приверженность мирному разрешению конфликтов и соблюдению международных соглашений. Камбоджийские военные следят за развитием ситуации на границе с Таиландом "бдительно и с максимальной осторожностью", указала представитель Минобороны.