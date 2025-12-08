Эксперт Кумар: отношения России и Индии стали опорой их внешней политики

Национальный координатор Народного форума за многополярный мир отметил, что взаимодействие Москвы и Нью-Дели имеет значение, выходящее за рамки обычной дипломатии

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Текущие отношения России и Индии преобразовались в стратегическую опору их внешней политики. Такое мнение высказал ТАСС индийский эксперт, национальный координатор Народного форума за многополярный мир Тарун Кумар.

"Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию состоялся в момент, когда международная система переживает глубокие перемены. В условиях, когда старые однополярные структуры теряют целостность, а в Евразии возникают новые центры силы, взаимодействие Индии и России имеет значение, далеко выходящее за рамки обычной дипломатии. Оно стало подтверждением стратегической автономии, суверенного принятия решений и общей веры в более сбалансированный многополярный мировой порядок", - отметил он.

По словам эксперта, отношения двух стран "превратились в структурную и стратегическую опору внешней политики обеих стран". "Для Индии это партнерство укрепляет стратегическую автономию и усиливает глобальное влияние. Для России Индия остается стабильным, надежным партнером, способным совместно создавать альтернативные структуры, свободные от ограничительных условий. Вместе две страны формируют международную среду, где уважается суверенитет, обеспечивается справедливое развитие, а власть распределяется более равномерно", - сказал он.

Как считает Кумар, общая приверженность многополярности прагматична. "В то время как глобальные структуры власти распадаются, индийско-российские отношения служат напоминанием о том, что сотрудничество, а не принуждение, обеспечивает стабильность. Их взаимодействие поддерживает диверсифицированные торговые маршруты, стабильные энергетические рынки, независимые технологические экосистемы и дипломатию, основанную на культурных ценностях", - указал он.

"Благодаря развитию Международного транспортного коридора "Север - Юг", прогрессу в развитии морского коридора Ченнаи - Владивосток и сотрудничеству на Северном морском пути, Индия и Россия совместно прокладывают новые торговые пути, снижающие зависимость от контролируемых Западом контрольно-пропускных пунктов", - подчеркнул Кумар.

Как считает эксперт, объявление о 30-дневной бесплатной электронной туристической визе и 30-дневной групповой визе для российских путешественников добавило саммиту важный культурный аспект. "Оно продемонстрировало более глубокое понимание того, что эмоциональные и социальные основы индийско-российских отношений - обмены между людьми, культурное взаимодействие и образовательные связи - исторически являлись стабилизирующей силой стратегического партнерства", - отметил он.