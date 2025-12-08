Экс-президент Польши объяснил, почему Варшаву не позвали на встречу по Украине

Бронислав Коморовский уверен, что республику не пригласили на мероприятие из-за ее слабости

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Польша не получила приглашения на встречу по Украине, которая пройдет 8 декабря в Лондоне, из-за своей слабости. Об этом заявил экс-президент Польши (2010-2015) Бронислав Коморовский.

"Мы просто слабее" - заявил Коморовский в программе "Президенты и премьер-министры", вышедшей в воскресенье на телеканале Polsat.

В той же передаче бывший премьер Польши (1992, 1993-1995) Вальдемар Павляк заявил, что действия нынешнего президента Кароля Навроцкого "отталкивают Украину от Польши", поэтому Варшаву не приглашают на обсуждения, где речь идет о стратегических интересах Европы. При этом другой экс-премьер Польши (2001-2004) Лешек Миллер указал, что страна уже давно не участвовала в таких встречах.

8 декабря в Лондоне лидеры Франции, Великобритании и Германии встретятся с Владимиром Зеленским для обсуждения мирного урегулирования на Украине. В частности, планируется подвести итоги прошедших встреч украинской делегации с представителями США.