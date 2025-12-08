Куба выразила сожаление, что США препятствуют борьбе с наркопреступностью

Карибская республика реализует государственную стратегию, направленную на комплексное решение этой проблемы, сообщил министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Куба ведет активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков и сожалеет, что США решили создавать проблемы для двустороннего сотрудничества в этом вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Куба ведет активную и ответственную борьбу с незаконным оборотом наркотиков и их нелегальным использованием, реализуя государственную стратегию, направленную на комплексное решение этой проблемы", - написал министр на своей странице в соцсети X. Он напомнил, что в рамках такой стратегии карибская республика подписала ряд двусторонних межправительственных соглашений, "взяв на себя твердое обязательство выполнять их, а также свои обязательства по многосторонним документам". "Эти соглашения и документы предусматривают сотрудничество со странами региона, включая Соединенные Штаты", - отметил Родригес Паррилья. "Вызывает сожаление, что США, основной поставщик наркотиков нам, решили застопорить и создать препятствия для такого сотрудничества и двусторонних обменов в этой сфере", - подчеркнул он.