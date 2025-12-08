Президент Ирана посетит 10-11 декабря Казахстан с официальным визитом

Запланированы переговоры на высшем уровне, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 10-11 декабря посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.