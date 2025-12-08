NBC: экипаж подбитого США катера 2 сентября был в списке их "законных целей"

Адмирал Фрэнк Брэдли утверждал, что разведке были известны личности всех 11 человек, находившихся на борту быстроходного катера, сообщает телеканал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Убитые 2 сентября повторным ударом военных США в южной части Карибского бассейна люди находились в списке законных целей, подлежащих уничтожению. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным его источников, такую информацию командовавший операцией адмирал Фрэнк Брэдли раскрыл членам американского Конгресса на прошлой неделе. Он утверждал, что разведке США были известны личности всех 11 человек, находившихся в тот день на борту быстроходного катера. Все эти люди были в американском списке наркотеррористов, которые при любой возможности должны быть уничтожены. Адмирал также утверждал, что действия американских военных в этой связи не нарушали международные законы.

Газета The New York Times (NYT) на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщила, что шеф Пентагона Пит Хегсет еще до начала операции против картелей в Карибском бассейне утвердил планы действий на случай, если после первого удара останутся выжившие. Предполагалось, что американские военные попытаются спасти их, если те, по оценке Пентагона, будут беспомощны и не окажут сопротивление. Однако если выжившие попытаются выйти на связь с наркокартелями, то такие действия буду сочтены враждебными и они будут уничтожены.

По данным источников NYT, после удара США по катеру 2 сентября выжили двое находившихся на нем человек, но один из них запросил по рации помощь. После этого командовавший операцией адмирал Фрэнк Брэдли приказал нанести по выжившим еще один удар и они были убиты, утверждалось в статье.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США опубликуют все имеющиеся материалы о действиях американских военных, которые, по данным СМИ, в сентябре преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Ранее газета The Washington Post сообщила, что в начале сентября шеф Пентагона Пит Хегсет приказал "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые находились в воде и цеплялись за обломки катера.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.