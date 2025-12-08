В Камбодже заявили, что F-16 Таиланда ударили по ее территории

Бангкок атаковал Прэахвихеар, сообщил Пномпень

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Таиланд использовал истребители F-16 для нанесения удара по территории камбоджийской провинции Прэахвихеар на границе с Таиландом. С таким утверждением выступила пресс-служба Министерства национальной обороны Камбоджи.

"В 09:05 по местному времени (05:05 мск - прим. ТАСС) истребители F-16, находящиеся на вооружении Таиланда, нанесли авиаудар по населенному пункту Сраэм, округ Чоамксан, провинция Прэахвихеар", - говорится в сообщении военного ведомства, текст которого приводит Камбоджийское агентство печати.

Как сообщила газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Мали Сочхеат, помимо истребителей ВВС Таиланда также якобы использовали газ. По ее данным, Пномпень проявил "максимальную сдержанность" и не стал открывать ответный огонь.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.

Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также информировал, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21. Информации о пострадавших или жертвах этого обстрела нет.