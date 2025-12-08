Вэнс счел, что массовая иммиграция в США крадет "американскую мечту"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что массовая иммиграция в страну является кражей "американской мечты" у ее граждан.

"Массовая иммиграция - это кража американской мечты. Это всегда было так, и любые аналитические работы, материалы научных институтов или эконометрические исследования, которые доказывают обратное, проплачены людьми, разбогатевшими за счет старой системы", - написал Вэнс в X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.