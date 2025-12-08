В Госдепе хотят создать отдел по борьбе с "российским влиянием"

Законодатели намерены обязать госсекретаря, военного министра, директора национальной разведки США регулярно направлять в Конгресс доклад о якобы "злонамеренных операциях и кампаниях России и Китая, проводимых в отношении балканских стран"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели намерены создать в структуре Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента отдел, который будет заниматься противодействием "российскому влиянию". Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался 1 октября), который согласовали демократы и республиканцы.

В Конгрессе хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет противодействовать влиянию РФ на суверенные страны и другим якобы "злонамеренным действиям" России "в странах, являющихся союзниками или партнерами Соединенных Штатов, которые затрагивают, угрожают или подрывают интересы Соединенных Штатов". Кроме того, руководство отдела будет ежеквартально отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе. При этом подразделение "прекратит свою деятельность через четыре года после вступления в силу" проекта бюджета.

Законодатели хотят обязать госсекретаря, военного министра, директора национальной разведки США регулярно направлять в Конгресс доклад о якобы "злонамеренных операциях и кампаниях России и Китая, проводимых в отношении балканских стран". В проекте бюджета также закрепляется на законодательном уровне в структуре Госдепартамента должность посла по особым поручениям, занимающегося Арктикой, которая была учреждена в 2022 году 46-м президентом США Джо Байденом. В Конгрессе ранее была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в максимально короткие сроки.