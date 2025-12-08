Thai PBS: ВВС Таиланда ударили по казино в Камбодже

Помещение, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Таиландские военно-воздушные силы нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, истребители F-16 поразили объект военной инфраструктуры в ответ на обстрелы камбоджийскими силами приграничных районов Таиланда.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по военной инфраструктуре вооруженных сил Камбоджи. Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в своем обращении заявил, что страна полна решимости защищать свой суверенитет в соответствии с правом на самооборону, а ее вооруженные силы продолжат выполнение необходимых военных операций в ответ на все инциденты.