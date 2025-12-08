Конгресс США предложил выделить рекордные $901 млрд на военные расходы

Сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Конгресс США представил проект военного бюджета страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в $901 млрд.

Военный бюджет, предложенный законодателями, на $8 млрд превышает предложение президента США Дональда Трампа, который попросил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности.

Как следует из документов, изначально Палата представителей предложила сумму, эквивалентную запросу администрации, в то время как Сенат выступил с предложением дополнительно увеличить военный бюджет - до $925 млрд. В конечном итоге законодатели пришли к компромиссному варианту.

Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.