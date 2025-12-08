Таиланд начал операцию по возвращению суверенной территории в Сакэу

Бангкок призывал Пномпень прекратить расширение поселений

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Таиланда начали операцию по возвращению суверенной территории в таиландской провинции Сакэу, которая граничит с Камбоджей. Об этом говорится в сообщении первого военного округа сухопутных сил Таиланда.

"Оперативная группа "Бурафа" начала операцию по возвращению суверенной территории Таиланда в провинции Сакэу. Оперативный центр первого военного округа сухопутных сил получил доклад от оперативной группы "Бурафа" об эскалации напряженности вдоль границы Таиланда и Камбоджи. Было установлено, что камбоджийские силы достигли наивысшего уровня боевой готовности вдоль границы в провинции Сакэу. Были зафиксированы непрерывные перемещения войск, военной техники и тяжелого вооружения на укрепленные позиции. <...> Подобные действия противоречат мирным соглашениям между Таиландом и Камбоджей. В связи с этим первый военный округ сухопутных сил, действуя от лица оперативной группы "Бурафа", начал боевые действия по возвращению суверенной территории Таиланда вдоль границы в провинции Сакэу", - говорится в сообщении.

МИД Таиланда ранее призвал Камбоджу прекратить расширение поселений с захватом его суверенной территории в провинции Сакэу, а также потребовал вывести с ее территории камбоджийских граждан.

В деревне Бан-Нонг-Чан в таиландской провинции Сакэу находится камбоджийское поселение. Во время Кампучийско-вьетнамского конфликта в 1979 году там проживали порядка 13 тыс. беженцев. После завершения конфликта некоторые беженцы так и осели там. Правительство Таиланда в то время поощряло их интеграцию. Впоследствии Камбоджа заявила о своих правах на эту территорию.