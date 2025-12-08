Конгресс аннулирует разрешения президенту США воевать на Ближнем Востоке

Речь идет о законах от 1991 и 2002 годов

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американский Конгресс намерен аннулировать два закона от 1991 и 2002 годов, разрешающих президенту США проводить военные действия на Ближнем Востоке. Соответствующие положения включены в проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался 1 октября), который согласовали демократы и республиканцы в американском законодательном органе.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. Ряд членов Конгресса выступал с резолюциями, обязывающими главу государства применять военную силу только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов до сих пор не был принят.

В связи с этим представители обеих партий решили аннулировать эти два закона, на которых опирались американские лидеры при применении силы на Ближнем Востоке в последние годы.

В Конгрессе ранее была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в максимально короткие сроки.