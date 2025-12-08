В Камбодже при столкновениях с Таиландом погибли минимум четверо мирных жителей

Около 10 человек получили ранения

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Минимум 4 мирных жителей погибли и около 10 получили ранения в Камбодже в результате обострения конфликта на границе с Таиландом. Об этом заявил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.

"Не менее четырех мирных жителей погибли из-за атак Таиланда", - сказал он в комментарии французскому агентству AFP.

По словам министра, атаки затронули жителей в провинциях Оддар-Миенчей и Прэахвихеар на севере страны. Также около 10 человек были ранены.

Ранее Королевская армия Таиланда сообщала, что в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск).

8 декабря Камбоджа проинформировала Группу наблюдателей АСЕАН о новом обострении обстановки на границе с Таиландом и призвала к проведению полного расследования вновь вспыхнувших боевых действий. По версии камбоджийского Минобороны, тайские вооруженные силы начали атаковать камбоджийские позиции примерно в 05:00 (08:00 мск) утра 8 декабря. Это нападение произошло после того, как тайские военные в течение нескольких дней осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, указали в Министерстве обороны Камбоджи. В ведомстве добавили, что Камбоджа остается приверженной духу уважения всех предыдущих соглашений о мирном урегулировании пограничного конфликта в соответствии с международным правом и поэтому не предприняла ответные шаги после новых тайских нападений.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре 2025 года в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".