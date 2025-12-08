Трамп заявил, что слияние Netflix и Warner Bros. может "создать проблемы"

По словам президента США, он будет участвовать в рассмотрении сделки

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Покупка киностудии Warner Bros. американским стриминговым сервисом Netflix может "создать проблемы" из-за большой доли рынка в руках обеих компаний. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"У [Netflix] очень большая доля на рынке, а после приобретения Warner Bros. эта доля значительно вырастет. <…> Несомненно, это может создать проблемы", - приводит слова Трампа агентство Associated Press (AP). По словам президента США, он будет участвовать в рассмотрении сделки, которая, по данным AP, оценивается в $72 млрд.

5 декабря Netflix заявил, что приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телестудии, а также стриминговые площадки HBO и HBO Max. В случае успешного завершения переговоров общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix может составить 450 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.