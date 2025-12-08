Минсельхоз Польши: ЕС будет проигрывать, если сохранится бюрократия Брюсселя

Глава ведомства Стефан Краевский считает, что евродепутаты лучше знают проблемы своих регионов, чем чиновники Евросоюза

Министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский © Mateusz Wlodarczyk/ NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз будет проигрывать по многим вопросам, если брюссельская бюрократия сохранится в нынешнем виде. Об этом в интервью радиостанции RMF24 заявил министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский.

"Европейский союз будет проигрывать по многим вопросам, если [брюссельская] бюрократия будет сохранена на том же уровне. Это огромная угроза", - сказал глава Минсельхоза.

"Самая большая проблема в том, что роль Европарламента все уменьшается. Решения принимают чиновники Брюсселя, которые часто носа не высовывают из Брюсселя", - полагает министр. По его мнению, евродепутаты лучше знают проблемы своих регионов, чем чиновники ЕС.

"Если и дальше пойдет так, что уровень бюрократии и регулирования [в ЕС] будет сохраняться, мы станем проигрывать [по сравнению] с третьими странами. И такое в данный момент постепенно и начинает происходить", - подытожил Краевский.

Ранее глава польского Минсельхоза предлагал реформировать экологическую программу ЕС "Зеленый курс" и разрешить в Польше производство самогона для личных нужд.