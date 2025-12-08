В Белоруссии объяснили рассуждения Запада о войне в Европе

Они указывают на стремление к реваншу, заявил председатель Палаты представителей парламента Игорь Сергеенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Неуместные рассуждения отдельных стран Европы о неизбежности новой войны на континенте демонстрируют их стремление пересмотреть итоги Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Палаты представителей белорусского парламента Игорь Сергеенко на совместном заседании Совета и 18-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"80-летие Великой Победы, которое мы отмечаем в этом году, еще раз напоминает нам не только о подвиге советского народа, спасшего планету от коричневой чумы, но и о тех ужасах, нечеловеческих страданиях, скрытых в коротком, но страшном слове - война. Происходящие сегодня события показывают пропасть между чаяниями простых людей и политикой, проводимой нынешним руководством европейских стран: игнорирование принципа неделимости безопасности, гонка вооружений, неуместные рассуждения о неизбежности новой войны в Европе. За всем этим четко прослеживается стремление к реваншу", - приводит его слова пресс-служба законодательного органа.

По словам Сергеенко, бряцание оружием, угрозы, закрытие границ - это путь в никуда.

"Его единственной альтернативой для человечества являются честный и открытый диалог, выработка механизмов и гарантий коллективной безопасности, формирование мироустройства при непосредственном участии глобального большинства. Да, сегодня трудно убедить европейских политиков в тщетности попыток сохранения своего доминирующего положения, права единолично определять судьбы целых континентов. Но, как говорится, всему свое время, сама жизнь и объективно происходящие процессы их поправят", - подчеркнул он.

Спикер палаты также обратил внимание, что некогда экономически мощное объединение - Европейский союз - превращается в подобие "мини-НАТО", озабоченное поиском денег на удовлетворение потребностей военно-промышленного комплекса.

"Энергетический кризис, спад производства, бегство капитала, перегрузка социальной системы миграционными и военными расходами - все это прямое следствие такой политики. Люди хотят мира, стабильности и достатка, а им предлагают рост цен, сокращение рабочих мест, урезание заработной платы и пособий, а в перспективе - прозябание в окопах непонятной войны", - пояснил Сергеенко.

Как он считает, на смену европейской модели безопасности приходит евразийская с новым поколением организаций.

"Именно в Евразии глубже понимают принципы справедливости и равноправия, в полной мере осознают важность неделимости безопасности, невмешательства во внутренние дела других стран", - указал председатель законодательного органа.