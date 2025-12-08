ПА ОДКБ поддержала соглашение о применении нового оружия странами организации

Государства - члены ОДКБ будут, в частности, проводить операции по пресечению незаконного оборота новых видов оружия и технологий

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности поддержала модельное соглашение о сотрудничестве государств - членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий в целях обеспечения коллективной безопасности и соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права. Решение было принято в ходе заседания Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания ассамблеи.

Соглашение затрагивает вопросы "совместного планирования и коллективного взаимодействия при использовании новых видов оружия и технологий; совместного финансирования, организационно-технического, экономического, научно-методического и информационного обеспечения при разработке и использовании новых видов оружия и технологий; проведения совместной гуманитарно-правовой экспертизы новых видов оружия и технологий, принимаемых на вооружение сторонами и используемых национальными контингентами, входящими в состав компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ".

Документ также устанавливает формы сотрудничества стран в указанной сфере. В частности, государства - члены ОДКБ будут проводить операции по пресечению незаконного оборота новых видов оружия и технологий, совместно разрабатывать стандарты повышения защищенности критически важных объектов от новых видов оружия и технологий, обеспечивать коллективные силы ОДКБ новыми видами оружия, а также обмениваться опытом по разработке, производству, использованию, утилизации, защите от воздействия новых видов оружия и технологий.

При этом в соглашении подчеркивается, что документ не ограничивает право стран ОДКБ заключать двусторонние международные договоры в области использования нового оружия и технологий.

Совместное заседание Совета ПА ОДКБ и XVIII пленарное заседание ПА ОДКБ проходит под председательством Вячеслава Володина. В повестке мероприятия -вопросы гармонизации законодательства государств - членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ПА об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира. В заседании принимают участие парламентарии из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Ирана.