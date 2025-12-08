Пашинян представил дорожную карту "по обновлению Армянской церкви"

Документ состоит из трех основных пунктов и еще нескольких подпунктов

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план "по обновлению Армянской апостольской церкви" после смещения с должности Католикоса всех армян Гарегина II, который избирается на пожизненный срок.

"Дорожная карта" Пашиняна, согласно публикации, состоит из трех основных пунктов и еще нескольких подпунктов. "Дорожная карта по обновлению Армянской апостольской святой церкви после отстранения от должности Ктрича Нерсисяна (мирское имя Гарегина II - прим. ТАСС): избрание местоблюстителя католикоса в соответствии с логикой механизмов, действующих в Армянской апостольской святой церкви; принятие Кодекса поведения Армянской апостольской святой церкви; выборы Католикоса всех армян в соответствии с новым каноном", - написал Пашинян в Telegram-канале.

"Канон обсуждается и принимается церковным органом, имеющим на это полномочия. В случае обращения местоблюстителя правительство окажет консультативную поддержку работе по разработке проекта канона", - добавил Пашинян.

При этом, согласно публикации Пашиняна, Кодекс поведения должен охватывать правила добросовестного поведения священнослужителей, финансовую прозрачность ААЦ, необходимость аполитичности церкви, соответствие ее деятельности налоговому законодательству, социальные гарантии для священнослужителей, возможность им в полной мере пользоваться накопительной пенсионной системой, возвратом подоходного налога, социальными кредитами и всеобщим медицинским страхованием. Отмечается, что в настоящее время священнослужители в основном не пользуются этим из-за отсутствия фиксированной системы оплаты труда.

Ранее премьер предложил размещать на территории армянских церквей государственный флаг Армении, а также перед воскресными службами исполнять гимн республики.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.