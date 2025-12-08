ХАМАС готов предложить Израилю прекращение огня на 5, 7 или 10 лет

Член политбюро палестинского движения Басем Наим также заявил, что оно готово к "всестороннему подходу" в переговорах с Израилем, чтобы избежать дальнейшей эскалации или продолжения боестолкновений

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово предложить израильской стороне прекращение огня или перемирие на 5, 7 или 10 лет в рамках урегулирования конфликта и процесса по созданию независимого государства Палестина. С таким заявлением выступил член политбюро ХАМАС Басем Наим.

"Речь идет, во-первых, о полном завершении первого этапа [мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа], во-вторых, о том, чтобы инициировать политический процесс, результатом которого станет независимое палестинское государство. На протяжении этого времени мы готовы пойти на 5, 7, 10 лет прекращения огня или перемирия", - сказал представитель ХАМАС в интервью агентству Associated Press.

Наим также заявил, что палестинское движение готово к "всестороннему подходу" в переговорах с Израилем, чтобы избежать дальнейшей эскалации или продолжения боестолкновений. Он отметил, не предоставив деталей, что ХАМАС может рассмотреть вопрос о "сложении или заморозке вооружений". Кроме того, между сторонами конфликта должны быть заключены надежные соглашения по вопросам безопасности, которые, в частности, "позволят палестинцам защищаться в случае, если на них нападут", подчеркнул Наим.

5 декабря телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что стороны конфликта в секторе Газа и посредники договорились о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС, включая изъятие у группировки тяжелого вооружения.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 5 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщил американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".