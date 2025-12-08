ПА ОДКБ призвала усилить безопасность в условиях становления многополярного мира

В организации отметили особое значение общих подходов к построению архитектуры "равной и неделимой евразийской безопасности"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на пленарном заседании в понедельник приняла заявление о необходимости усилить сотрудничество в сфере обеспечения международной безопасности в условиях формирования многополярного мира.

"Выступаем за усиление сотрудничества по поддержанию мира, укреплению системы международной безопасности и стабильности и, в частности, противодействию международному терроризму, экстремизму, организованной трансграничной преступности, включая незаконный оборот наркотиков, оружия и киберпреступность", - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается особое значение общих подходов к построению архитектуры "равной и неделимой евразийской безопасности", которая не будет направлена против каких-либо стран и объединений. "Выражаем неизменную и твердую приверженность продвижению политики добрососедства и мирного сосуществования государств при должном учете национальных интересов друг друга, совместному поиску решений по преодолению межгосударственных конфликтов и споров политико-дипломатическими средствами", - отметили парламентарии.

В рамках заявления ПА ОДКБ также напомнила "о тяготах предыдущих мировых войн, принесших человечеству невосполнимые потери, страдания и разрушения". "Отмечаем опасность дальнейшей эскалации международной напряженности, силового давления и иных форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, способных спровоцировать противостояние глобального масштаба", - указано в документе.

Совместное заседание Совета ПА ОДКБ и XVIII пленарное заседание ПА ОДКБ проходит под председательством Вячеслава Володина. В повестке мероприятия -вопросы гармонизации законодательства государств - членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления ПА об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира. В заседании принимают участие парламентарии из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Ирана.