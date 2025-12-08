Премьер Таиланда отказался от переговоров с Камбоджей по ситуации на границе

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун исключил возможность переговоров с Камбоджей по урегулированию обострившейся ситуации на границе двух стран.

"Наш ответ - это не сигнал. Это мера, призванная ясно показать, что они (Камбоджа - прим. ТАСС) не должны угрожать суверенитету Таиланда. С этого момента никаких переговоров не будет. Если мы хотим прекратить боевые действия, Камбоджа должна следовать курсу, установленному Таиландом", - приводит его слова газета The Nation.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе с Камбоджей. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в понедельник атаковали позиции Вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.

Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также информировал, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21. Информации о пострадавших или жертвах этого обстрела нет.