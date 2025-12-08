Milliyet: в Европе вспоминают о союзнике по НАТО Турции только при необходимости

Успехи России вынудили охваченные паникой страны Европы осознать, что обеспечить ее безопасность без Анкары невозможно, пишет обозреватель издания Тунджа Бенгин

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Успехи России при проведении СВО вынудили охваченные паникой страны Европы осознать, что обеспечить ее безопасность без Турции невозможно. Об этом пишет в комментарии газета Milliyet, отмечая, что о своем союзнике по НАТО в Европе вспоминают лишь при необходимости.

"Мы пережили всевозможные подлые интриги, заговоры и перевороты, организованные странами - членами НАТО, эмбарго, которые препятствовали борьбе с террористическими организациями. Когда нам понадобилась система ПВО, наши так называемые союзники и слова не промолвили, более того, забрали у нас те немногие комплексы Patriot, которые имелись. <…> Те, кто когда-то вводил эмбарго против Турции, теперь, опасаясь России, лицемерно заявляют, что турецкий оборонпром усиливает сдерживающий потенциал НАТО. Выходит, что они вспоминают о союзничестве, когда им это необходимо", - отметил обозреватель издания Тунджа Бенгин.

Он напомнил, что генсек НАТО Марк Рютте на встрече глав МИД стран альянса на прошлой неделе заявил, что турецкая оборонная промышленность усиливает сдерживающий потенциал организации Североатлантического договора.