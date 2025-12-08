Нидерланды выделят еще €700 млн на военную помощь Украине

По данным кабмина, €500 млн будут взяты из бюджета министерства обороны, еще €200 млн - из средств внешнеполитического ведомства

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Нидерландов намерены выделить в ближайшее время €700 млн дополнительной военной помощи Украине. Об этом говорится в письме парламенту исполняющих обязанности министров финансов, обороны и иностранных дел Илко Хайненa, Рубена Брекелманса и Давида ван Вила.

Уточняется, что решение стало первым шагом по выполнению принятого на этой неделе парламентом плана крупнейшей оппозиционной фракции "Зеленых левых" и Партии труда, который подразумевает резервирование на 2026 год еще €2 млрд для поддержки Киева.

По данным кабмина, €500 млн будут взяты из бюджета министерства обороны, еще €200 млн - из средств внешнеполитического ведомства. При этом министры предупредили, что возможность найти в 2026 году полную сумму для помощи Киеву может оказаться ограниченной.

Как отмечает правительство, Нидерланды ежегодно предоставляют Украине около €3,5 млрд. Однако в 2025 году уже было израсходовано €2 млрд из бюджета следующего года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее неоднократно заявляла, что западная помощь не станет панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и западные вооружения "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".