Премьер Таиланда не помнит о декларации по ситуации на границе с Камбоджей

Анутхин Чанвиракун ответил на вопрос о том, действуют ли положения декларации при нынешнем витке эскалации в приграничных районах

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что не помнит о совместной декларации по урегулированию ситуации на границе с Камбоджей, которая была подписана в октябре в Куала-Лумпуре.

"Нет. Я о ней не помню", - ответил он на вопрос о том, действуют ли положения декларации при нынешнем витке эскалации в приграничных районах, его слова приводит газета The Nation.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре 2025 года в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".