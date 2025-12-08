Глава МИД Швейцарии не исключил корейского сценария развития конфликта на Украине

Иньяцио Кассис выразил надежду, что найдется лучшее решение для украинского государства

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Даже в случае перемирия между Россией и Украиной ситуация на границах может развиваться по корейскому сценарию. Такое мнение выразил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Этого нельзя исключать", - заявил он в ответ на вопрос газеты SonntagsBlick, считает ли он возможным, что ситуация на Украине даже в случае перемирия пойдет по корейскому сценарию. По его мнению, хотя обстрелы там прекратились, мира по-прежнему нет. "Я надеюсь, что мы найдем лучшее решение для Украины", - добавил министр.

Ранее Кассис заявлял, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы при необходимости создать новую миссию для наблюдения за возможным перемирием на Украине. В то же время министр признал, что ни Москва, ни Киев не были удовлетворены прошлой миссией по наблюдению. По утверждениям министра, точка зрения Украины несколько изменилась.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что "Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта - по корейскому, по любому другому варианту".