Орбан: ЕС намерен к 2030 году принять Украину и начать войну с Россией

Премьер-министр Венгрии считает, что на это направлена программа милитаризации экономики стран сообщества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры Евросоюза хотят принять Украину в состав сообщества к 2030 году, чтобы втянуть всю Европу в военный конфликт с Россией.

"Брюссель готовится к войне с Россией и уже установил целевую дату вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, - подготовить союз к войне к 2030 году. 2030 год также является целевой датой ускоренного вступления Украины в ЕС", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Договор о создании ЕС гласит, что "в случае вооруженного нападения на территорию одного из его государств-членов другие государства-члены обязаны оказать этому государству всю имеющуюся в их распоряжении помощь". Таким образом, принятие Украины, находящейся в состоянии войны, привело бы к немедленному вступлению ЕС в войну", - заключил Орбан.

В последние дни он уже неоднократно заявлял, что Евросоюз намерен к 2030 году подготовиться к войне с Россией. По его мнению, на это направлена программа милитаризации экономики стран сообщества, рассчитанная на ближайшие несколько лет. Премьер заверял, что его правительство намерено не допустить подобного развития событий, а если и не сможет им помешать, сделает все от него зависящее для того, чтобы Венгрия "осталась в стороне от войны".

Такие заявления напрямую связаны с предстоящими в апреле 2026 года парламентскими выборами в Венгрии. Орбан призывает избирателей голосовать за правящую партию "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и утверждает, что в случае прихода к власти оппозиции страна неминуемо будет втянута вместе со всем ЕС в прямую военную конфронтацию с Россией из-за продолжающегося конфликта на Украине.