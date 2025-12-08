Глава МИД Италии заявил о нехватке в ЕС настоящих политических лидеров

По словам Антонио Таяни, Европа при своей нынешней организации "не может быть на равных с другими крупными мировыми игроками"

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС не хватает настоящего сильного лидерства. По его мнению, в своем нынешнем виде Евросоюз не может быть на равных с другими крупными игроками.

"У нас есть способные национальные лидеры, но не хватает настоящего европейского лидерства, таких фигур, как [премьер-министр Италии в 1945-1953 гг. Альчиде] Де Гаспери, [экс-канцлер Германии Гельмут] Коль или [бывший президент Франции Франсуа] Миттеран. Все должны сделать шаг вперед и не оставаться в рамках лидеров стран, но думать в рамках более обширного проекта. Европа при своей нынешней организации не может быть на равных с другими крупными мировыми игроками", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Таяни отметил, что ЕС должен быть больше политическим союзом, а не бюрократическим. Вице-премьер также предлагает объединить роли глав Еврокомиссии и Европейского совета, и чтобы кандидат на эту должность избирался гражданами.

Он убежден, что США останутся главным стратегическим партнером Европы.

В опубликованной 5 декабря обновленной Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будет располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежным союзником США.