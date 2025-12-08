Додик: Европа по итогам конфликта на Украине потеряет больше всех

Лидер боснийских сербов отметил, что европейские страны уже столкнулись с большими экономическими проблемами

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Европа по итогам украинского конфликта потеряет больше всех - ее элиты не у дел. Об этом ТАСС заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Говоря о возможном военном конфликте России и Европы, Додик вспомнил слова президента РФ Владимира Путина: "Я абсолютно согласен с президентом Путиным, который сказал, что у Европы нет необходимых мышц, чтобы воевать с Россией. Поэтому его послание, президента Путина, честное и прямое. Вы (европейцы - прим. ТАСС) пробуйте, если хотите, но мы ничего делать не будем".

"Россия находится в состоянии конфликта с Украиной не потому, что она хочет занять чужие территории, к тому же эти земли исторически всегда принадлежали России. Лидеры СССР принимали решения, которые порой шли вразрез с исторической правдой. Поэтому сейчас Крым, часть Украины уже вернулись туда, где должны находиться. И, к сожалению, в политику вмешали православную душу русского народа. Мы всегда считали, что на Украине живет такой же народ, который разделяет все те же ценности и является частью. Мы тоже думали, что народы бывшей Югославии наши братья, но выяснилось, что нет. И все, что происходило с нами здесь, - это было частью предварительной игры, которую Запад ведет с Россией", - сказал Додик.

"В результате по итогам конфликта больше всего потеряет Европа. Она уже столкнулась с большими экономическими проблемами. У них нет лидера, который мог бы что-то предпринять. У [президента Франции Эмманюэля] Макрона всего 12 процентов поддержки населения во Франции, и это, скорее всего, эмигранты, а не коренные жители. Поддержка [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца в Германии тоже на низком уровне", - отметил собеседник ТАСС.

"И когда Путин и [президент США Дональд] Трамп договорятся, мы увидим эрозию европейских элит, которая уже началась и в конечном счете приведет к краху", - подчеркнул Додик.