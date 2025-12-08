Додик: БиГ не присоединится к НАТО

Республика Сербская против этого, заявил лидер боснийских сербов

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Босния и Герцеговина (БиГ) не станет членом НАТО, поскольку Республика Сербская (энтитет БиГ) выступает против присоединения к альянсу. Об этом ТАСС заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

На вопрос, сможет ли Республика Сербская и далее удерживать Боснию и Герцеговину от вхождения в состав НАТО и введения санкций против РФ, Додик ответил утвердительно: "Наша политика не подразумевает вхождение в состав НАТО, и наше решение - не становиться страной этого блока. Мы стараемся повышать интенсивность сотрудничества с Россией во всех сферах. В спортивной, культурной, научной, политической".

"В политическом выборе народа ничего не изменилось. Сербы любят и продолжают поддерживать Россию. Россия сейчас находится в оправданном и понятном оборонительном состоянии. И мы надеемся, что Россия выйдет победителем", - заключил Додик.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).