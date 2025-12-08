Премьер Камбоджи призвал всю страну сплотиться для защиты населения

Хун Манет подчеркнул, что все министерства, ведомства, органы власти на всех уровнях, все роды войск и все граждане королевства должны работать вместе в духе солидарности

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет призвал все государственные институты, вооруженные силы и народ Камбоджи объединиться для защиты населения и суверенитета на фоне нового обострения на границе с Таиландом. Об этом пишет газета Khmer Times.

Королевское правительство Камбоджи вновь подтверждает свои две основные обязанности: защиту населения, сохранение территориальной целостности и суверенитета страны, сказал Хун Манет. Он подчеркнул, что все министерства, ведомства, органы власти на всех уровнях, все роды войск и все граждане Камбоджи должны работать вместе в духе солидарности "ради дела нации" и "родины в этот сложный период", отмечает издание.

Министерство национальной обороны Камбоджи ранее обвинило Таиланд в нарушении подписанной в октябре совместной мирной декларации после серии атак тайских военных против камбоджийской армии в приграничной провинции Прэахвихеар. Пресс-секретарь ведомства генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что несмотря на провокационные действия со стороны Таиланда, камбоджийские силы проявили "максимальную сдержанность" и не стали открывать ответный огонь. Она подчеркнула, что Камбоджа сохраняет приверженность мирному разрешению конфликтов и соблюдению международных соглашений.

8 декабря Камбоджа проинформировала Группу наблюдателей АСЕАН о новом обострении обстановки на границе с Таиландом и призвала к проведению полного расследования вновь вспыхнувших боевых действий. По версии камбоджийского Минобороны, тайские вооруженные силы начали атаковать камбоджийские позиции примерно в 05:00 (08:00 мск) утра 8 декабря. Это нападение произошло после того, как тайские военные в течение нескольких дней осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, указали в Министерстве национальной бороны Камбоджи.

Согласно данным военного ведомства, в результате обострения конфликта на границе с Таиландом минимум четверо мирных камбоджийцев погибли и еще девять получили ранения.