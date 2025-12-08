Премьер Таиланда назвал конфликт с Камбоджей исключительно делом его страны

Анутхин Чанвиракун не уведомлял американского лидера Дональда Трампа об обострении ситуации с Камбоджей

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун не уведомлял президента США Дональда Трампа об обострении конфликта с Камбоджей, назвав конфронтацию исключительно делом Таиланда и противоборствующей стороны. Об этом сообщила газета The Nation.

Таиландский премьер также не связывался с главой правительства Малайзии Анваром Ибрагимом, чья страна была посредником в мирном урегулировании с момента предыдущей эскалации в июле этого года. "Они не должны просто говорить нам продолжать терпеть, остановиться или действовать в одиночку. Это время прошло. Если они действительно хотят, чтобы это прекратилось, они должны приказать агрессору остановиться", - сказал Чанвиракун, отметив, что его не "беспокоит влияние" конфликта на торговые переговоры с США.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

МИД Таиланда в ноябре заявил, что Камбоджа нарушила положения "мирной" сделки, установив противопехотные мины на территории Таиланда, на которых 9 ноября подорвались таиландские военные. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун указал, что "в связи с этим у Таиланда не осталось иного выбора, как приостановить выполнение ключевых элементов совместной декларации, включая освобождение 18 камбоджийских военнопленных, пока камбоджийская сторона не проявит ответственность и искреннюю приверженность реализации положений совместной декларации". Вашингтон тогда же приостановил переговоры по торговому соглашению с Таиландом.

Королевская армия Таиланда в понедельник информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе с Камбоджей. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также информировал, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.