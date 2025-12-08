В Таиланде эвакуировали около 400 тыс. жителей граничащих с Камбоджей провинций

Речь идет о жителях четырех провинций - Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Таиланд эвакуировал примерно 400 тыс. жителей ряда районов граничащих с Камбоджей провинций из-за обострения пограничного конфликта между странами. Об этом на брифинге заявил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"Почти 400 тыс. мирных жителей их четырех провинций - Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани - были эвакуированы во временные убежища для обеспечения их безопасности", - сказал он.

Королевская армия Таиланда в понедельник информировала, что камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). В результате обстрелов один таиландский военнослужащий погиб и еще восемь получили ранения. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.