МИД Гвинеи-Бисау отверг версию об инсценировке госпереворота бывшим президентом

Министр иностранных дел республики Жоау Бернарду Виейра отметил, что Умару Сисоку Эмбало не сдавал свою власть военным

ТУНИС, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Гвинеи-Бисау Жоау Бернарду Виейра назвал ложью версию о том, что отстраненный от власти президент страны Умару Сисоку Эмбало мог срежиссировать государственный переворот.

"Это ложь. Умару Сисоку Эмбало не сдавал свою власть военным. В этом нет никакого смысла. Если бы он мог удержаться у власти, он бы остался [президентом]", - сказал министр в интервью журналу Jeune Afrique.

По словам Виейры, право обнародовать результаты выборов есть только у Национальной избирательной комиссии Гвинеи-Бисау, однако та ранее констатировала невозможность подвести итоги голосования по техническим причинам. При этом министр допустил, что отстраненный от власти президент может вернуться и принять участие в следующих выборах, когда у властей появится возможность их вновь организовать.

Также Виейра отметил, что его страна пойдет на сближение с государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и с такими странами, как Мали и Нигер, которые ранее вышли из объединения. Помимо этого, Гвинея-Бисау будет сотрудничать и с Нигерией, несмотря на то, что ранее последняя осудила смену власти в Бисау, а также предоставила убежище одному из лидеров оппозиции Фернанду Диашу да Коште, который выставил свою кандидатуру на президентских выборах. "Мы рассчитываем укреплять наши отношения со всеми странами", - подчеркнул министр.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента республики Умару Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который 27 ноября вступил в должность президента на переходный период.

Военные распорядились прекратить подсчет голосов на состоявшихся президентских и парламентских выборах. Их результаты избирком собирался объявить 28 ноября. Сисоку Эмбало была предоставлена возможность покинуть Гвинею-Бисау. Сейчас он находится в Марокко.