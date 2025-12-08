Sky: лидеры Европы и Зеленский начали обсуждение урегулирования на Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер описал нынешний момент в переговорах как "критически важный этап в достижении мира"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский начали встречу в Лондоне для обсуждения хода переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он показал кадры прибытия европейских политиков и Зеленского в резиденцию главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10 и их краткие заявления перед началом переговоров.

"Я скептически отношусь к некоторым деталям, которые мы видим в документах, поступающих с американской стороны, но мы должны обсудить это", - сказал канцлер ФРГ. "Это может быть решающий момент для всех нас, так что мы пытаемся сохранить нашу поддержку Украины", - добавил Мерц.

Макрон заявил о поддержке Украины и переговоров, которые способны привести к долгосрочному миру. "Я думаю, что у нас на руках много карт", - сказал президент Франции. Главным вопросом он назвал сближение позиций между европейскими странами, Украиной и США таким образом, чтобы это привело к "наилучшим условиям для Украины, Европы и коллективной безопасности".

Хозяин встречи, британский премьер Стармер описал нынешний момент в переговорах как "критически важный этап в достижении мира".

"Те вещи, которые важны сегодня - единство между Европой, Украиной и США", - добавил в свою очередь Зеленский.

О плане Вашингтона

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.