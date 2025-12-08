Экс-глава Гагаузии обратилась в Совет Европы из-за отстранения ее партии от выборов

Ирина Влах отметила, что будет и дальше информировать международное сообщество о давлении на оппозицию в Молдавии

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель партии "Сердце Молдовы", бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обратилась в Совет Европы, где анализируются последние поправки в молдавские законы, на основании которых ряд оппозиционных партий были отстранены от участия в выборах в Молдавии в 2025 году.

"Беспрецедентное отстранение партии "Сердце Молдовы" от участия в выборах стало предметом внимания Совета Европы. Мы получили официальное подтверждение: наше обращение с фактами нарушений в отношении наших кандидатов было принято и передано в профильные структуры организации", - написала Влах в Telegram-канале.

"Сегодня скандальный закон о политических партиях находится на рассмотрении Венецианской комиссии, которая должна высказаться на предмет его соответствия европейским стандартам", - уточнила политик, заверив, что будет и дальше информировать международное сообщество о давлении на оппозицию в Молдавии.

Перед парламентскими выборами в сентябре Минюст Молдавии по инициативе Центральной избирательной комиссии через суд ограничил деятельность партии. Поводом послужило обращение представителей двух политических сил, которые обвинили партию в незаконном финансировании. В итоге только лишь на основании подозрений партию сняли с выборов, в которых она принимала участие в составе Патриотического блока вместе с Соцпартией, Компартией и партией "Будущее Молдовы". Влах назвала отстранение политическим заказом правящей Партии действия и солидарности. К выборам также не был допущен оппозиционный блок "Победа", а за день до голосования отстранена партия "Великая Молдова". Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах Паула Кардозу, комментируя снятие с выборов партий "Сердце Молдовы", "Великая Молдова" и других, отметила, что эти и другие решения ставят под вопрос беспристрастность Центризбиркома. Влах назвала выборы "грязным фарсом", который устроили президент Майя Санду и ее правящая партия.