Китай готов интенсифицировать межпартийные контакты с Россией

Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунин также отметил готовность республики поддерживать тесную координацию по основным международным вопросам с РФ

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китай готов интенсифицировать межпартийные контакты с Россией для содействия новому прогрессу в двухсторонних отношениях. Об этом заявил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) Ван Хунин на встрече с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым, прошедшей в Пекине.

"Китай готов сотрудничать с Россией в реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, углублять практическое сотрудничество в различных областях, поддерживать тесную координацию по основным международным вопросам и проводить больше межпартийных обменов для содействия новому прогрессу в китайско-российских отношениях", - приводит его слова сайт МИД КНР.

Ван Хунин также подчеркнул, что ВК НПКСК "готов внести активный вклад" в достижение обозначенных целей.