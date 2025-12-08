Китай надеется, что ФРГ поможет вернуть ЕС к рациональной политике

Глава МИД КНР Ван И выразил надежду, что Германия будет рассматривать развитие Китая в качестве возможности для углубления сотрудничества

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что Германия поспособствует возвращению ЕС к рациональной политике в отношении Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, который находится с визитом в КНР.

"Мы надеемся, что Германия будет способствовать возвращению ЕС к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, придерживаться правильного направления взаимовыгодного сотрудничества, разрешать разногласия через диалог, избегать политизации экономических вопросов, инструментализации торговых проблем и чрезмерного внимания вопросам безопасности в нормальном сотрудничестве. Китай и Германия, как сторонники и практики многосторонности, должны укреплять сплоченность и сотрудничество, способствуя построению более справедливой и рациональной системы глобального управления", - приводятся его слова на сайте МИД КНР.

В то же время, указал Ван И, КНР надеется на то, что Германия будет рассматривать развитие Китая в качестве возможности для углубления сотрудничества. "Китайская сторона готова вместе с германской стороной тесно взаимодействовать на высоком уровне, укреплять стратегическое взаимодействие, согласовывать стратегии развития, продвигать прагматичное сотрудничество, обеспечивая движущую силу для развития китайско-германских отношений", - заявил китайский министр.