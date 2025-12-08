I24: Нетаньяху планирует обсудить план по Газе на встрече с Трампом 29 декабря

По данным портала Ynet, визит премьер-министра Израиля продлится неделю

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Ohad Zwigenberg, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря для обсуждения следующих этапов плана американского лидера по Газе, предполагающих разоружение движения ХАМАС и демилитаризацию сектора. Об этом сообщает телеканал I24.

По данным портала Ynet, визит Нетаньяху продлится неделю. По его информации, премьер вылетит в США 28 декабря, а вернется в Израиль 4 января 2026 года. Нетаньяху 7 декабря на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что планирует встретиться с Трампом до конца текущего месяца для обсуждения подготовки реализации второго этапа мирного плана американского президента по сектору Газа. Он отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно выполнять "обязательства по разоружению и демилитаризации Газы".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому документу, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту из сектора Газа были возвращены останки 27 убитых заложников. По состоянию на 8 декабря радикалы продолжают удерживать тело одного похищенного.