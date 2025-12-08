ВГА: ВСУ стягивают танки и наемников из Польши и Грузии в Харьковской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стягивают силы на харьковское направление, в том числе танки и артиллерию. Зафиксировано присутствие наемников из Польши, Грузии и ряда государств Латинской Америки, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"ВСУ наращивают группировку вблизи линии боевого соприкосновения на харьковском направлении. Подтверждена информация о сосредоточении дополнительных сил ВСУ, включая танки и самоходные артиллерийские установки, в поселке городского типа Золочев Богодуховского района Харьковской области, расположенном вблизи линии боевого соприкосновения. Среди прибывающего пополнения отмечается присутствие иностранных наемников, в том числе граждан Польши, Грузии, а также ряда государств Латинской Америки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в населенном пункте фиксируется рост числа поставок боеприпасов, которые размещаются на промышленных объектах. Их доставка осуществляется из западных областей Украины через железнодорожную станцию в городе Дергачи Харьковского района.