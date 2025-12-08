Премьер Молдавии: ЕС прекращает компенсировать подорожание электроэнергии в республике

С 2026 года жители республики будут оплачивать счета по рыночным ценам, отметил Александр Мунтяну

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз прекращает компенсировать подорожание электроэнергии в Молдавии, и с 2026 года жители республики будут оплачивать счета по рыночным ценам. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну, комментируя для Jurnal TV отмену компенсаций роста тарифов на электроэнергию с 2026 года.

"Что касается компенсаций за электричество, которыми мы пользовались, - это была помощь ЕС. И изначально было ясно, что она не может длиться бесконечно. Нам прямо сказали: "Мы помогаем вам смягчить этот тяжелый первоначальный шок, но это не может продолжаться бесконечно, вы должны найти внутренние решения", - сказал Мунтяну.

Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". В этой ситуации жителям Молдавии были предоставлены компенсации тарифов на отопление, газ и электроэнергию в холодный период года. Однако с каждым годом круг и количество получателей этой помощи сокращается властями.